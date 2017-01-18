В Актобе осудили экс-дежурного войсковой части, на которую напали террористы

Сегодня в 11 часов в войсковой части «6655» огласили приговор в отношении бывшего дежурного войсковой части нацгвардии Кайнарбека Тастанбекова и его помощника Каиргали Уражанова. Приговор судья зачитывал в присутствии военнослужащих части, сообщает корреспондент сообщает корреспондент «Диапазона»





Обоих обвиняли по статье «Нарушение уставных правил несения службы, повлекшие тяжкие последствия». Кайнарбека Тастанбекова приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его помощник получил 3,5 года лишения свободы.





За день до приговора в последнем слове и в интервью журналистам майор Тастанбеков назвал дело против себя заказным





«Мне еще до суда говорили, если бы меня убили, или хотя бы ранили, то я был бы героем, а так я крайний. На скамье подсудимых должны быть другие люди. За мой счет по карьере продвинутся виновные люди. Суд проходил с обвинительным уклоном, мои конституционные права, в том числе и право на защиту не соблюдалось. С 17 томом вообще не дали ознакомится. Мне предъявляют то, что не оповестил подразделения части о нападении, но детализация говорит о том, что я оповещал. Те, кто остался служить по контракту, дали против меня ложные показания. Кто-то уничтожил видеозаписи с камеры и отстрелянные мною гильзы. Я дослужился до звания майора без одного взыскания, и вдруг за считанные минуты превратился в преступника, который прятался в туалете от страха, с отрицательными чертами характера. Я обратился к президенту с открытым письмом, где прошу разобраться в деле».





Его помощник Каиргали Уражанов признал вину в преступлении.





Напомним , 5 июня на войсковую часть нацгвардии напали 18 террористов. По версии следствия, Тастанбеков и его помощник прятались от них в туалете, не оказали должного сопротивления, не отстреливались. Тастанбеков вины не признал, утверждал, что звонил в ДВД, через окно туалета выскочил наружу и спешил к узлу связи, стрелял в нападавших, действовал по инструкции. Незадолго до возбуждения уголовного дела он уволился из войсковой части по собственному желанию.



