В Астане осудили полицейского за ограбление гея, предоставляющего интим услуги

Еще одного полицейского осудили за укрывательство этого преступления.

В Астане вынесен приговор четверым мужчинам, двое из которых - полицейские , передает , передает Zakon.kz





К разным срокам приговорены Нурланов Н., Нужнов А., а также Туленов Н. и Тусупов Р., лейтенанты полиции, работавшие на момент совершения преступления в УИП МПС 18 района Сарыарка Астаны. Из приговора следует, что вечером 22 августа 2016 года Нурланов, имеющий условный срок за грабеж, хранение оружия, подделку документов, на сайте kyzdar.net нашел объявление мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации М.Б. о предоставлении платных интимных услуг. Он предложил друзьям Нужнову и Туленову ограбить М.Б.





В этот же вечер Нужнов позвонил М.Б. и договорился о встрече для получения платных интим услуг. М.Б. предложил Нужнову приехать к нему домой. Тогда осужденные Нурланов Н., Нужнов.А. и Туленов Ж. на машине Тусупова Р.. марки Lexus RX 300, не рассказав ему о своих планах, приехали по назначенному адресу. Нужнов, зайдя в квартиру потерпевшего М.Б., схватил его за горло, и ударил в затылок, отчего потерпевший упал. Далее Нужнов запустил в квартиру Нурланова, а сотрудник полиции Туленов остался в подъезде "на шухере".





Нурланов и Нужнов, избив М.Б., забрали его вещи: планшет «iPad», общей стоимостью 285 000 тенге, мобильный телефон «Nokia», общей стоимостью 5000 тенге, 60 000 тенге, рюкзак стоимостью 1500 тенге, женское вечернее платье стоимостью 18 000 тенге, женскую куртку стоимостью 32 000 тенге, всего на общую сумму 402 640 тенге.





После совершения преступления Нужнов, Нурланов и Туленов вернулись в автомобиль Тусупова, который увидел украденные вещи и узнал о том, что было совершено преступление, и все четверо скрылись.





Однако вскоре преступление было раскрыто.





Приговором суда ранее судимый Нурланов Нургазы был признан виновным в совершении преступления по ст. 191 ч.2 п.п.1,3,4 УК - грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества, находящего в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Нужнов Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ст.191 ч.2 п.п.1,3 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества, находящего в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.





Полицейский Туленов Нурдаулет признан виновным по ст.191 ч.2 п.3 УК - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества, находящего в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.





Полицейский Тусупов Руслан признан виновным по ст. 432 УК - укрывательство преступления, и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.





Оба решением суда были лишены специального звания – лейтенант полиции.