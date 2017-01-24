В Алматы произошла стрельба в подземном паркинге
24 января 2017, 11:45
Ранен один человек.
В Алматы минувшим вечером на одной из парковок жилого дома произошла стрельба, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в подземном паркинге жилого комплекса, расположенного в Бостандыкском районе города.
"По факту хулиганских действий в отношении жителя города Алматы 1983 г.р., которые были совершены в результате конфликтной ситуации на паркинге жилого дома, начато досудебное расследование в Отделе полиции при УВД Бостандыкского района по ст.293 УК РК. Мужчина с травмой ноги находится в отделении травматологии в одной из больниц города", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.
Другие обстоятельства устанавливаются. Личность стрелявшего и орудие преступления устанавливают.
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