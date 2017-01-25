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Почему обрушился навес на вокзале в Астане

25 января 2017, 15:43

Происшествие не повлияло на движение поездов.


По сообщению пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы» навес на ж/д вокзале в Астане обрушился из-за обильного снегопада и сильного ветра, передает Zakon.kz.

Также отмечается, что происшествие на железнодорожном вокзале не повлияло на движение поездов.

"25 января текущего года в 14 часов 15 минут из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада на перроне железнодорожного вокзала Астаны произошло обрушение части навеса общей площадью 40 кв.м, задет вагон поезда № 376 «Астана-Лениногорск». Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Данное происшествие не повлияло на движение поездов", - сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».


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