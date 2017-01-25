Почему обрушился навес на вокзале в Астане

По сообщению пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы» навес на ж/д вокзале в Астане обрушился из-за обильного снегопада и сильного ветра , передает Zakon.kz





Также отмечается, что происшествие на железнодорожном вокзале не повлияло на движение поездов.





"25 января текущего года в 14 часов 15 минут из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада на перроне железнодорожного вокзала Астаны произошло обрушение части навеса общей площадью 40 кв.м, задет вагон поезда № 376 «Астана-Лениногорск». Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Данное происшествие не повлияло на движение поездов", - сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».



