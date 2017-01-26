Суд выпустил Лилию Рах на свободу

Апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда огласила решение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор суда первой инстанции Л.Рах, М.Паз, И.Мисирова, Б.Шалбаева, а также потерпевшего Х.Суванова,





- Коллегия, выслушав осужденных Паз, Мисирова, Шалбаева, их адвокатов, осужденную Рах и ее адвокатов, потерпевшего, прокурора ... ... исследовав материалы уголовного дела, доводы апелляционных жалоб, ходатайство о применении ст.68 УК РК в связи с примирением, постановила частично удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов Рах Хан, Салимбаевой, Алимбаева, приговоры Мисирову, Шалбаеву и Паз оставить без изменения, - объявил председатель коллегии Б.Караманов.





Далее судья зачитал основную часть постановления. Здесь он указал на то, что, исследовав показания потерпевшего Суванова, суд пришел к выводу о надуманности его показаний о том, что похищение состоялось не после ломбарда, а в аэропорту. Суд не поверил показаниям Суванова и Рах о том, что уже в офисе последней между ними были разрешены все материальные вопросы. Эти показания, по мнению суда, опровергаются тем, что Рах приезжала в Иссык и в кафе Урбан, чтобы разрешить имущественные претензии.





- Судом первой инстанции правильно была квалифицирована попытка потерпевшего облегчить участь Рах, и помочь ей избежать уголовной ответственности, - озвучил председатель Караманов.





Коллегия считает, что доводы Рах и ее адвокатов о том, что она не имела никакого отношения к действиям неустановленного следствием лица Александра, доводы потерпевшего о том, что насилие ему причинялось только в интересах Паз надуманны и не соответствуют действительности, - считает суд.





Доводы защиты Мири Паз о том, что приговор первой инстанции был не обоснован, и слишком суров, коллегия также посчитала надуманными. Суд считает, что судом первой инстанции было проведено полное и всестороннее расследование.





- Судом первой инстанции правильно установлено, что потерпевший Суванов был похищен и долгое время содержался на съемном жилье, - продолжил зачитывать постановление судья.





То есть, апелляционная коллегия согласна с выводами суда первой инстанции и его приговором относительно всех четверых осужденных. Однако председатель коллегии Б.Караманов отметил следующее:





- Ходатайство Рах и ее адвокатов об освобождении в связи примирением заслуживают внимания.





Основанием этому служит медиативное соглашение с Сувановым, в котором она признала свою вину и раскаялась.





В связи с этим коллегия посчитала возможным применить в отношении Рах санкцию статьи 68 ч.2 УК РК, согласно которой женщина впервые совершивая тяжкое преступление, имеющая на иждивении малолетнего ребенка и примирившаяся с потерпевшим, может быть освобождена от уголовной ответственности.





В конечном итоге апелляционная коллегия по уголовным делам постановила:





Освободить Рах Лилию от уголовной ответственности и отпустить из-под стражи в зале суда. Относительно остальных осужденных приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Суд не усмотрел оснований для переквалификации действий Шалбаева и Мисирова, для смягчения им наказания.





Также апелляционная коллегия постановила убрать из приговора меру о конфискации имущества осужденных.





Лилия Рах, выйдя на свободу после полугода заключения поблагодарила всех, кто переживал и болел за неё.





Напомним , приговором Алмалинского районного суда 54-летняя Лилия Рах была осуждена по по ст.125 ч.2 пп 1, 3, 4, 8 и приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мири Паз приговорили к 7,5 годам, Мисирова и Шалбаева - к 8 годам лишения свободы. Хамро Суванов выразил несогласие с приговором Лилии Рах, и рассказал , почему он считает, что именно Мири Паз организовала его похищение. В свою очередь, в горсуде в качестве пояснения приговору отметили, что показания Хамро Суванова в суде отличались от показаний, данных в ходе досудебного расследования . Сам потерпевший этот факт отрицает.

В своей апелляционной жалобе Суванов просил ужесточить наказание для Паз, и освободить Рах, с которой он 20 января заключил медиативное соглашение о примирении.







