В Москве владелица магазина держала казахстанцев в рабстве

Московский магазин, в котором удерживали граждан Казахстана, сейчас закрыт и опечатан. Об этом корреспондентам КТК рассказали волонтеры, которые и вызволяли людей из трудового рабства.

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила, что уже назначена проверка в отношении владельцев сети продуктовых магазинов. По предварительной информации, казахстанцев несколько лет держали в рабстве в трех торговых точках. Как рассказали сами пленные, их избивали, кормили испорченными продуктами и насильно поили алкоголем. К счастью, они уже вернулись домой.

Жанибек Каныбек только недавно смог избавиться от депрессии. Каждую ночь парень просыпался в ознобе.

- Там постоянно били работников. Еда никакая. Каждый день питался только заплесневелым хлебом. Спать тоже невозможно было. Это просто ад.

В апреле 2013 житель Южно-Казахстанской области отправился на заработки в Москву. Парень устроился грузчиком в продуктовый магазин в районе Гольяново, владелицами которого являются сестры Истанбековы. Бывшие гражданки Казахстана (ныне россиянки) обещали парню ежемесячную оплату – 95 тысяч тенге. Однако на месте у 18-летнего юноши отобрали документы и телефон. Два с половиной года беднягу кормили заплесневелым хлебом, насильно поили дешевой водкой и держали в складском помещении. Как говорит Жанибек, телесные пытки - это не самое страшное, что происходило с ним в заточении.

Жанибек Каныбек:

- Девушек насилуют. Толкали к интиму. Мне, например, приказывали, чтобы я спал с одной, а за отказ меня били. Но я все равно выстоял. А девушек там спаивают или бьют и приказывают вступать в интимные отношения.

Все попытки к бегству казахстанца заканчивались неудачей: в местной полиции заявление у иностранца не принимали, а хозяева каждый раз отлавливали парня на вокзале и возвращали в магазин. В сентябре 2015 ему чудом удалось вернуться домой. Каныбек решил написать заявление сразу после того, как услышал, что в похожую ситуацию попала его землячка.

Несибели Ибрагимова:

- Только хлеб старый! И обычно вода и все. Больше ничего не дают. И в магазине спали! Всех бьет! Всех, которые там работают внутри рабочие, всех бьет!

Несибели Ибрагимова тоже стала заложницей в чужой стране. Семь месяцев она безвозмездно работала на владелицу того же самого магазина. Бежать в декабре прошлого года ей помогли российские активисты. Алексей Никитин приютил у себя беглянку, а после купил билет на самолет и отправил домой.

Алексей Никитин, активист движения «Альтернатива»:

- Я ее отвез у себя в районе в травмпункт. Врач зафиксировал ее травмы. Когда я увидел Несибели, она держалась за бок, у нее были ушибы. Да. Я ей купил лекарства по рецепту врача, чтобы она мазала мазь от этих ушибов. Он зафиксировал эти травмы, что они именно от избиения.

Московские волонтеры сегодня наведались в продуктовый магазин. Как оказалось, 13 января его уже опечатали сотрудники Роспотребнадзора.

- А когда его закрыли, давно?

- 13 января?

К слову, пять лет назад из этого же магазина общественники уже освобождали пленных граждан Казахстана и Узбекистана. Тогда хозяйка почему-то не понесла никакого наказания. Более того, она продолжила заниматься привычным делом.

Динара Оспанова, руководитель управления экспертной работы аппарата Уполномоченного по правам человека РК:

- Мы направили Уполномоченному по правам человека Российской Федерации запрос о том, что необходимо принять совместные меры по изучению данного дела и принятию мер правоохранительными органами по привлечению к ответственности виновных лиц.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова отреагировала на запрос казахстанских коллег и обещала во всем разобраться. По словам российских общественников, сразу после бегства Несибели Ибрагимовой владельцы вывезли работников и сами скрылись в неизвестном направлении. Бывшие пленные утверждают, что в продуктовой точке в неволе находилось еще несколько граждан Казахстана. На сегодняшний день об их судьбе ничего неизвестно. Однако дело приобрело широкий резонанс и пострадавшие готовы сотрудничать с правоохранительными органами.