СМИ: Стала известна причина крушения Ту-154

По результатам анализа записей параметрического самописца Ту-154 Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Сочи, эксперты не обнаружили существенных отклонений в работе систем самолета, сообщает " Коммерсантъ ".





Причиной катастрофы, по их мнению, стали ошибки экипажа. При этом установить, какие именно действия летчиков привели к гибели всех 92 находившихся на борту человек, пока не удается.





Проблема в том, что бортовой самописец самолета является, по сути, катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов.





Как пояснил "Ъ" близкий к расследованию катастрофы источник, планы военных авиаэкспертов и назначенные им сроки подведения итогов приходилось корректировать чуть ли не ежедневно.





Так, в первые дни после катастрофы предполагалось, что сразу после новогодних каникул участники расследования приедут на совещание к главе Минобороны Сергею Шойгу и доложат ему о первых результатах своей работы. Министр, соответственно, планировал доложить информацию руководству страны и поделиться ею с журналистами.





Однако экспертам, как выяснилось, было нечего сказать господину Шойгу. Встречу пришлось перенести: сначала на неделю, а затем сроки промежуточного отчета пришлось сдвигать еще дважды. Окончательная дата встречи военных экспертов с министром до сих пор не определена.





По данным собеседника "Ъ", проблема возникла из-за того, что сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором было начато расследование, "давно забыли, как работать с пленкой". Известно, что все технические параметры последнего полета Ту-154, произведенного в 1983 году, были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон, подобный тем, что были распространены в конце прошлого века.

Сам механизм и пленка, как пояснил эксперт, оказались в нормальном состоянии, и военным экспертам удалось довольно быстро считать записанные на магнитный носитель основные параметры полета и результаты корректирующих действий экипажа. Однако при попытке расшифровать и проанализировать полученные данные возникли сложности.

Дело в том, что цифры и графики нужно было тарировать с учетом правильного подбора скорости лентопротяжного механизма и его износа, учесть биение ленты, которое давало приличные отклонения в параметрах, определенные сложности возникли и в синхронизации технических данных с информацией речевого самописца. Проблема оказалась в том, что для работы с "кассетником", как пояснил собеседник "Ъ", в центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов. Военные авиаэксперты, по его словам, давно уже перестроились на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными, поэтому расследование, можно сказать, забуксовало.





По этой причине военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), в функции которого входит расследование "гражданских" авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ. По мнению участников расследования, участие в нем МАК, входящего в Международную ассоциацию независимых органов расследования на транспорте (ITSA), повысит качество проводимой работы и обеспечит доверие к ее результатам со стороны общественности. Да и расследовательского опыта у гражданских специалистов гораздо больше.

По данным источников "Ъ", оценив совместными усилиями параметрические данные, члены комиссии пришли к выводу о том, что все системы разбившегося Ту-154Б-2 исправно работали до столкновения с водой. Как сообщал ранее "Ъ", была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли — это предположение удалось исключить благодаря результатам проведенной по поручению военного следствия взрывотехнической экспертизы обломков лайнера.

Таким образом, по сути, единственной версией расследования стала ошибка экипажа. Работу летчиков во время взлета Ту-154 и изучают сейчас члены объединенной технической комиссии. Какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно — низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению.





Напомним, катастрофа Ту-154Б-2 Минобороны произошла рано утром 25 декабря при взлете из аэропорта Сочи. После отрыва от полосы машина продержалась в воздухе всего несколько минут и, так и не сумев набрать высоту, рухнула в Черное море. По данным немногих очевидцев, непосредственно перед падением самолет летел на предельно низкой скорости, неестественно задрав при этом нос. В результате удара о воду самолет развалился на части, а находившиеся на его борту восемь членов экипажа и 84 пассажира погибли.





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