Браконьеров с 9 тушами лис поймали в Акмолинской области
31 января 2017, 17:19
Ущерб окружающей среде составил 153 157 тенге.
В Акмолинской области полицейскими задержаны двое сельчан, устроивших незаконную охоту на лис. Браконьеры убили 9 лис, нанеся ущерб на сумму более 150 000 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
29 января в ходе совместных рейдовых мероприятий полицейских и работников РГКП «ПО Охотзоопром» на территории Егиндыкольского района около поселка Жаманкулак были замечены двое мужчин на снегоходах.
В ходе осмотра снегоходов в багажных отсеках были обнаружены гладкоствольные ружья марки ТОЗ-34 12 калибра и МР-155 12 калибра, 20 штук патронов марки «Феттер», а также 9 туш лис. Задержанными оказались жители Целиноградского района, 1963 и 1969 г.р. Мужчины признались, что незаконно охотились на лис.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.1 УК РК (незаконная охота). Ущерб окружающей среде составил 153 157 тенге.
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