Дело Нанаева: потерпевший просит Т1 млн компенсации за смерть друга

Сторона защиты попросила уточнить, какие именно моральные страдания он понес в результате произошедшей с ним ситуации.

"Моральный вред связан с тем, что на моих глазах фактически убили моего друга, избили меня. Я претерпел очень большие физические и моральные страдания, так как фактически на моих руках умер человек. Мне сложно об этом говорить, потому что я уже на протяжении всех этих трех месяцев не могу себе места найти. Задаю себе вопрос: "Почему все получилось так, а не иначе?" Я от тренировочного процесса был полностью отстранен и по состоянию здоровья, и из-за всей сложившейся ситуации. Долгое время не тренировался. Я думал, как все будет дальше. Еще могу сказать, что я не особо готов к соревновательному периоду, так как внутри просто не могу себя сдерживать… Я даже не могу посмотреть невесте Игоря в глаза. Потому что понимаю, что я был с ним вместе, а не она, в тот момент. Поэтому я и поддерживаю этот заявленный иск", — отметил друг погибшего Игоря Нанаева Александр Антропов.



