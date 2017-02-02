Новая детская игра со смертью "Беги или умри": в соцсетях предупреждают родителей

Родителей казахстанских школьников в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp предупреждают о новой детской игре "Беги или умри". Ее суть в том, чтобы на спор или для видео перебежать дорогу перед транспортом, причем, как можно ближе к автомобилям. Так сказать, пробежаться по лезвию бритвы, оказавшись на самой грани жизни и смерти. Опасность дети явно не осознают , передает , передает Zakon.kz





Об игре подростки узнают в основном через интернет – соцсети, личные сообщения. Потом делятся со своими одноклассниками.





Идти на игры со смертью, по словам психологов, в основном решаются дети от 9 до 14 лет. Это группа риска, к которой нужен особый подход. Зависимость от мнения сверстников, подростковая конкуренция могут подтолкнуть ребенка и не на такое.



Психологи считают, что новая смертельная забава компенсирует детям недостаток экстрима. По сути, это замещение таких популярных у подростков игр, как поездка на «хвосте» трамвая или на крыше поезда.

Казахстанские общественники регулярно проводят акции, объясняя школьникам, чего не стоит делать на дороге. Но своими силами и даже с помощью учителей достучаться до сознания каждого ребенка не всегда удается. Поэтому они призывают родителей провести с детьми беседы, чтобы избежать тяжелых последствий.





"Внимание родители и водители! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра: "Беги или умри!". Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра уже популярна по всей России. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колёса. Репост, чтоб как можно больше водителей были в курсе, так мы не только спасем жизни детей , но и всю нашу семью обезопасим... Проведите беседу с детьми", - говорится в сообщении.





Отметим, что новая игра со смертью, как и другие, о которых мы писали ранее, приходит к нам из Росси и. Первый случай произошел еще в прошлом году в одном из российских городов. Группа школьников стояла на обочине оживленной дороги. Внезапно один из них бросился прямо под колеса автомобиля. Как выяснилось позже, сделал он это на спор, участвуя в новой забаве под название «Беги или умри».

Сейчас во многих регионах России уже зарегистрированы случаи, когда дети становились участниками именно этой опасной забавы – с криком «Беги или умри!» бросаясь через проезжую часть сквозь поток машин. Есть уже и смертельные случаи, как, например, в Екатеринбурге. Немало и покалеченных школьников.





Советы водителям:





- Чтобы минимизировать риски, водителям необходимо проявлять бдительность, быть предельно внимательными и осторожными, ведь несовершеннолетние тоже являются участниками дорожного движения и могут нарушить ПДД.





- Остановить автомобиль мгновенно невозможно, поэтому лучше заранее, если у проезжей части идет ребенок, сбросить скорость.









Фото: www.volgograd.kp.ru



