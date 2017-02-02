Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в Шымкенте

, передает В пресс-службе ДВД ЮКО напомнили, что ДТП произошло вечером 1 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что на пересечении пр. Тауке хана и ул. Аймаутова произошло дорожно-транспортное происшествие. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что столкнулись пассажирский автобус № 93 и пассажирская автомашина «ГАЗель» № 77передает Zakon.kz





В результате ДТП водителю маршрутки и 8 пассажирам врачи оказали медицинскую помощь, еще одного пассажира госпитализировали в больницу.





"В настоящее время по данному факту возбуждено административное дело по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Оба автотранспорта водворены на штрафстоянку Проводится проверка", - отметили в полиции.



