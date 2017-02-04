39-летний житель Акмолинской области бросился под поезд
4 февраля 2017, 00:28
Предположительно, он выбежал из-под моста и появился на рельсах внезапно.
Поезд отрезал голову, бросившемуся на рельсы мужчине, сообщает "Первый канал Евразия".
39-летний житель Акмолинской области попал под колёса состава на станции Астана. Предположительно, он выбежал из-под моста и появился на рельсах внезапно.
По всей видимости, машинист не успел среагировать. Предотвратить трагедию не удалось.
Фото: кадр из видео.
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