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В Китае прохожие спасли девочку, упавшую между поездом и платформой

5 февраля 2017, 18:15

Трехлетняя малышка упала в щель.


В Китае трехлетняя девочка провалились между поездом и платформой на одной из станций, прохожие успели спасти ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Девочка упала буквально за минуту до отправления поезда.

На записи с камеры наблюдения видно, как ребенок подбежал к остановившемуся поезду и провалился в щель между вагоном и платформой. На помощь сразу же бросились находившиеся рядом люди, а один из сотрудников станции дал сигнал задержать отправление поезда. Затем мужчины подняли ребенка с рельсов.


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