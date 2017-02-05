В Китае прохожие спасли девочку, упавшую между поездом и платформой
Трехлетняя малышка упала в щель.
В Китае трехлетняя девочка провалились между поездом и платформой на одной из станций, прохожие успели спасти ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Девочка упала буквально за минуту до отправления поезда.
На записи с камеры наблюдения видно, как ребенок подбежал к остановившемуся поезду и провалился в щель между вагоном и платформой. На помощь сразу же бросились находившиеся рядом люди, а один из сотрудников станции дал сигнал задержать отправление поезда. Затем мужчины подняли ребенка с рельсов.
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