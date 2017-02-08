В Кокшетау горе-воры разгромили дом и несколько дней жили в нем

В Кокшетау полицейские задержали воров, повредивших чужое имущество на 700 000 тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





В дежурную часть УВД Кокшетау с заявлением о квартирной краже обратился житель областного центра. Как сообщил стражам порядка потерпевший, неизвестные проникли в принадлежащий ему коттедж, похитили личные вещи, а также повредили бытовую технику и мебель. Ущерб хозяин оценил в 700 000 тенге.





Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, в коттедже никто не живет, но он полностью обустроен. Из ценных вещей пропали лишь одеяла, покрывала и посуда. При этом злоумышленники повредили всю бытовую технику, срезав провода.





"В ходе оперативно - розыскных мероприятий, оперативники проверили всех лиц, ранее привлекаемых к уголовной ответственности за квартирные кражи, а также подучетных, проживающих недалеко от дома потерпевшего. В тот же день стражи порядка задержали двух подозреваемых. Как и предполагали полицейские, один из них оказался соседом потерпевшего. Кроме того, оперативники выяснили что подозреваемые несколько дней после совершения кражи жили в подвале этого же дома, для этого им и понадобились украденные одеяла и покрывала. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч.2 УК РК (кража), вещественные доказательства изъяты. Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в полиции.