В деле девочки из Семея, якобы утопленной матерью, появились новые подробности
11 февраля 2017, 09:20
В полиции говорят, что поиски в реке прекратили из-за ледостава.
Неожиданный поворот в деле полуторагодовалой Айши, которую мать предположительно утопила в Иртыше. Родственники девочки требуют возобновить поиски, сообщает телеканал КТК.
По их словам, женщина призналась им, что дочь в реку не бросала, а где-то оставила, но вот где – не помнит. Айша пропала 4 месяца назад, но родственники до сих пор надеются, что она жива. В полиции говорят, что поиски в реке прекратили из-за ледостава.
Сейчас прорабатывают и другие версии, правда, безрезультатно. 24-летняя жительница Семея шокировала всю страну, признавшись, что выбросила собственную дочь в реку. После семейной ссоры она якобы отправилась к Иртышу, отпустила малышку в воду и хотела утопиться сама, но передумала. Результаты психиатрического обследования женщины показали, что она вменяема.
"Она сама сказала нам, что не убивала ребенка. Мы сразу обратились в полицию. А следователь ответил, что пока нет адвоката и прокурора, без них допрос провести не сможет. Ждали их, но они не пришли. И мы уехали", - говорит тетя Айши Зарина Серикболсынова.
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