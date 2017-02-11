В деле девочки из Семея, якобы утопленной матерью, появились новые подробности

По их словам, женщина призналась им, что дочь в реку не бросала, а где-то оставила, но вот где – не помнит. Айша пропала 4 месяца назад, но родственники до сих пор надеются, что она жива. В полиции говорят, что поиски в реке прекратили из-за ледостава.





Сейчас прорабатывают и другие версии, правда, безрезультатно. 24-летняя жительница Семея шокировала всю страну, признавшись, что выбросила собственную дочь в реку. После семейной ссоры она якобы отправилась к Иртышу, отпустила малышку в воду и хотела утопиться сама, но передумала. Результаты психиатрического обследования женщины показали, что она вменяема.





"Она сама сказала нам, что не убивала ребенка. Мы сразу обратились в полицию. А следователь ответил, что пока нет адвоката и прокурора, без них допрос провести не сможет. Ждали их, но они не пришли. И мы уехали", - говорит тетя Айши Зарина Серикболсынова.