Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В деле девочки из Семея, якобы утопленной матерью, появились новые подробности

11 февраля 2017, 09:20

В полиции говорят, что поиски в реке прекратили из-за ледостава.


Неожиданный поворот в деле полуторагодовалой Айши, которую мать предположительно утопила в Иртыше. Родственники девочки требуют возобновить поиски, сообщает телеканал КТК.

По их словам, женщина призналась им, что дочь в реку не бросала, а где-то оставила, но вот где – не помнит. Айша пропала 4 месяца назад, но родственники до сих пор надеются, что она жива. В полиции говорят, что поиски в реке прекратили из-за ледостава.

Сейчас прорабатывают и другие версии, правда, безрезультатно. 24-летняя жительница Семея шокировала всю страну, признавшись, что выбросила собственную дочь в реку. После семейной ссоры она якобы отправилась к Иртышу, отпустила малышку в воду и хотела утопиться сама, но передумала. Результаты психиатрического обследования женщины показали, что она вменяема.

"Она сама сказала нам, что не убивала ребенка. Мы сразу обратились в полицию. А следователь ответил, что пока нет адвоката и прокурора, без них допрос провести не сможет. Ждали их, но они не пришли. И мы уехали", - говорит тетя Айши Зарина Серикболсынова.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...