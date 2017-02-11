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В Караганде двухлетняя девочка с ДЦП умерла от ожогов в горячей ванне

11 февраля 2017, 17:19

Подозреваемой является биологическая мать ребенка 1974 года рождения.


Страшное ЧП произошло в Караганде. 43-летняя женщина уронила двухлетнюю дочь в ванную, наполненную кипятком, вследствие чего ребенок умер от ожогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшая от ожогов девочка страдала детским церебральным параличом. К приезду правоохранительных органов и сотрудницы прокуратуры девочка лежала в кровати в квартире мертвой. Мать пояснила, что нечаянно уронила ее в ванну, наполненную кипятком.

Как сообщил начальник отдела по надзору за законностью следствия прокуратуры Октябрьского района Караганды Саржан Сабыр, подозреваемой является биологическая мать ребенка 1974 года рождения.

«Все обстоятельства выясняются. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль, поскольку речь идет о малолетнем ребенке», - сообщил начальник отдела по надзору за законностью следствия прокуратуры Октябрьского района Караганды Саржан Сабыр.

Прокурор подтвердил, что проведено вскрытие, но заключение экспертов, по его словам, не подлежит огласке на период следствия.


Фото с сайта tverweek.com


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