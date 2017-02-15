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В соцсетях обсуждают вертолет, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент

15 февраля 2017, 16:45

Какой из служб принадлежит техника точно неизвестно.


В Интернете появилось видео, на котором на трассу Актобе-Шымкент приземлился вертолет, передает Zakon.kz.

В группе zello.aktobe в instagram сообщается, что инцидент произошел около пос.Карабутак. Судя по словам на видео, мужчина, выбежавший из вертолета, спрашивал у водителя фуры, "в какой стороне Актюбинск".

Какой службе принадлежит вертолет, точно неизвестно.


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