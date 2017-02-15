Пилот вертолета приземлился на трассу, чтобы спросить дорогу
15 февраля 2017, 18:04
В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.
В Министерстве обороны РК объяснили ситуацию с посаженным на трассе вертолетом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Сообщается, что в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполняет полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.
"Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи", - говорится в сообщении.
В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.
Фото: pozar.ru.
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