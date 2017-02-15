Пилот вертолета приземлился на трассу, чтобы спросить дорогу

В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.





Сообщается, что в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполняет полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.





"Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи", - говорится в сообщении.





В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.



