Мотоциклист чудом спасся из-под колёс поезда

Гигантское транспортное средство врезается в байк на скорости 160 километров в час, его владельцу чудом удалось уцелеть.

В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как машинист австралийского поезда едва не сбивает мотоциклиста, внезапно оказавшегося на рельсах, передает Сегодня.





Гигантское транспортное средство врезается в байк на скорости 160 километров в час, его владельцу чудом удалось уцелеть.





Каким образом мотоциклист оказался на рельсах, неизвестно. Видно, что с ним были несколько друзей на байках, не рискнувших перебегать рельсы перед едущим поездом.





Известно, что мужчина не пострадал, а вот его мотоцикл был уничтожен поездом. Полиция австралийского штата Виктория расследует это происшествие.











