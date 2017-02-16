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Мотоциклист чудом спасся из-под колёс поезда

16 февраля 2017, 08:12

Гигантское транспортное средство врезается в байк на скорости 160 километров в час, его владельцу чудом удалось уцелеть.


В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как машинист австралийского поезда едва не сбивает мотоциклиста, внезапно оказавшегося на рельсах, передает Сегодня.

Гигантское транспортное средство врезается в байк на скорости 160 километров в час, его владельцу чудом удалось уцелеть.

Каким образом мотоциклист оказался на рельсах, неизвестно. Видно, что с ним были несколько друзей на байках, не рискнувших перебегать рельсы перед едущим поездом.

Известно, что мужчина не пострадал, а вот его мотоцикл был уничтожен поездом. Полиция австралийского штата Виктория расследует это происшествие.



Фото: скриншот

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