Мотоциклист чудом спасся из-под колёс поезда
16 февраля 2017, 08:12
Гигантское транспортное средство врезается в байк на скорости 160 километров в час, его владельцу чудом удалось уцелеть.
В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как машинист австралийского поезда едва не сбивает мотоциклиста, внезапно оказавшегося на рельсах, передает Сегодня.
Гигантское транспортное средство врезается в байк на скорости 160 километров в час, его владельцу чудом удалось уцелеть.
Каким образом мотоциклист оказался на рельсах, неизвестно. Видно, что с ним были несколько друзей на байках, не рискнувших перебегать рельсы перед едущим поездом.
Известно, что мужчина не пострадал, а вот его мотоцикл был уничтожен поездом. Полиция австралийского штата Виктория расследует это происшествие.
Фото: скриншот
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