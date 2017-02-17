Актюбинец совершил самоподжог у здания РОВД

39-летний житель города Эмба облился бензином, поджог себя и пытался войти в здание РОВД, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области. Об этом пишет aktobenews.kz

Трагедия случилась ночью в воскресенье. В 2 часа 45 минут в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района через центральный вход вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята огнём. Дежурный наряд, используя два огнетушителя, потушил пламя и вызвал скорую. Но было уже поздно. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту самоубийства начато досудебное расследование по ст.105 ч 1 Уголовного кодекса РК.

По его результатам, как сообщили в пресс-службе ДВД, 39-летний мужчина совершил суицид в силу семейных обстоятельств. Незадолго до трагедии, 2 февраля, скончалась его супруга. О своих намерениях за два часа до самоубийства потерпевший сообщил своим близким родственникам.