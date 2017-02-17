На месте схода лавины в Жамбылской области обнаружено семь тел

Десять человек спасено, их осматривают врачи.

На данный момент в месте схода лавины в Жамбылской области найдено и спасено десять человек, обнаружено семь тел. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz





Медики осматривают уцелевших.





Напомним , сегодня, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.





Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения. Сейчас они находятся в пути и в скором времени уже прибудут – 75 человек и 7 единиц техники. (расстояние от г. Тараз более 110 км).





Также на месте поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи.



