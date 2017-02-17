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На месте схода лавины в Жамбылской области обнаружено семь тел

17 февраля 2017, 18:14

Десять человек спасено, их осматривают врачи.


На данный момент в месте схода лавины в Жамбылской области найдено и спасено десять человек, обнаружено семь тел. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

Медики осматривают уцелевших.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения. Сейчас они находятся в пути и в скором времени уже прибудут – 75 человек и 7 единиц техники. (расстояние от г. Тараз более 110 км).

Также на месте поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи.

Фото: alp.org.ua.

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