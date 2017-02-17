В Жамбылской области из-под лавины вызволили 16 военнослужащих
17 февраля 2017, 18:53
Ранее сообщалось о десяти спасенных.
Количество вызволенных из-под снежной лавины военнослужащих в Жамбылской области возросло до 16, семь человек погибли. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
Ранее сообщалось о десяти спасенных.
Напомним, сегодня, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.
На месте поисково-спасательные работы проводят спасательные подразделения – 75 человек и 7 единиц техники, более 60 военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи.
Работы продолжаются.
Фото: haqqin.az.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844804-6790171f094d7037a34bb286db835da5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...