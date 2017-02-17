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В Жамбылской области из-под лавины вызволили 16 военнослужащих

17 февраля 2017, 18:53

Ранее сообщалось о десяти спасенных.


Количество вызволенных из-под снежной лавины военнослужащих в Жамбылской области возросло до 16, семь человек погибли. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о десяти спасенных.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.

На месте поисково-спасательные работы проводят спасательные подразделения – 75 человек и 7 единиц техники, более 60 военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи.

Работы продолжаются.

Фото: haqqin.az.

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