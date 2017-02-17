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В связи со сходом лавины в Жамбылской области создана комиссия

17 февраля 2017, 20:38

Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 военнослужащих.


Постановлением Премьер-Министра РК создана комиссия под руководством Министра обороны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай Жамбылской области завершены, погибло 7 военнослужащих. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных Сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой. Руководство Министерства обороны приносит глубокие соболезнования семьям и родным погибших", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека.

Фото: пресс-служба МО РК.

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