Правительственная комиссия во главе с Министром обороны прибыла в Жамбылскую область
18 февраля 2017, 13:15
На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших.
Сегодня Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК Сакеном Жасузаковым прибыла в Жамбылскую область, где в пятницу, в результате схода лавины, погибли военнослужащие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В состав Правительственной комиссии вошли заместитель министра обороны Т.Мухтаров, вице-министр финансов Т.Савельева, заместитель министра внутренних дел Ю.Ильин, вице-министр труда и социальной защиты населения С.Жакупова, вице-министр здравоохранения А.Цой и первый заместитель акима Жамбылской области Б.Орынбеков.
На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева.
Напомним, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.
Фото: Примечания
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844866-06ac7560e5cbe3df677daae8e3dad891
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...