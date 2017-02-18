Правительственная комиссия во главе с Министром обороны прибыла в Жамбылскую область

На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших.

Сегодня Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК Сакеном Жасузаковым прибыла в Жамбылскую область, где в пятницу, в результате схода лавины, погибли военнослужащие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.





В состав Правительственной комиссии вошли заместитель министра обороны Т.Мухтаров, вице-министр финансов Т.Савельева, заместитель министра внутренних дел Ю.Ильин, вице-министр труда и социальной защиты населения С.Жакупова, вице-министр здравоохранения А.Цой и первый заместитель акима Жамбылской области Б.Орынбеков.





На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева.





Напомним , 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.



