Семьям погибших под лавиной выплатят денежные компенсации
18 февраля 2017, 15:09
Предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере 5-летнего денежного содержания.
Семьям погибших при сходе лавины в Жамбылской области выплатят денежную компенсацию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении обязанностей воинской службы предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере 5-летнего денежного содержания согласно последней занимаемой должности на день гибели (смерти)", говорится в сообщении.
Напомним, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.
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Фото: МО РК
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