Аким Алматы рассказал о судьбе трамвайного депо

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением прокомментировал закрытие трамвайного депо , передает , передает Today.kz





По его словам, иногда приходится принимать непопулярные решения в интересах общества.





"Износ трамваев настолько большой, что, какие бы вагоны ни купили, будут проблемы. Когда я пришел в город, произошло несколько случаев, когда трамваи чуть не убили людей. Мы в первую очередь должны беспокоиться о жизни наших горожан. Я не могу и не хочу брать ответственность за смерть кого-либо. У нас в городе было всего 11 трамваев и 42 случая схода с рельсов. Мы приняли решение приостановить работу депо", - сообщил глава города.





Напомним, в 2015 году алматинцев потрясли сразу три ДТП с участием трамваев.





Первое ДТП произошло 21 сентября на улице Байтурсынова, на пересечении с улицей Карасай батыра. У трамвая отказали тормоза и он буквально снес 14 автомашин. Пострадали 5 человек, у одной из пострадавших была серьезная травма позвоночника. Стоит отметить, что выдвигались разные версии причин , приведших к этой аварии. Еще одно ДТП с участием трамвая произошло 13 октября. Здесь участниками аварии стали трамвай и 14 машин. Также сообщалось о пяти пострадавших. Сначала трамвай столкнулся с несколькими автомобилями на пересечении улиц Сейфулина и Макатаева и проследовал дальше, где на пересечении улиц Макатаева и Байтурсынова столкнулся еще с несколькими авто и сошел с рельсов. По предварительным данным, в этом случае тоже причиной стал отказ тормозов. Также сообщалось, что вагоновожатого на месте не было, а неуправляемую машину остановил один из пассажиров. И еще одно ДТП с трамваем произошло в Алматы 27 октября. Авария случилась в районе пересечения улиц Байтурсынова и Жамбыла. По словам очевидцев, у трамвая отлетело колесо. Здесь, к счастью, никто не пострадал.



