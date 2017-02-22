В Алматы водитель сбил насмерть семилетнюю девочку и скрылся с места аварии

Вечером в среду, 22 февраля, в Алматы водитель иномарки сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в микрорайоне «Алгабас» на улице Тауелсыздык, напротив дома №30, в районе школы, около 9 часов вечера. Автомобиль Mazda синего цвета сбил семилетнюю девочку.

После аварии водитель посадил девочку в машину, развернулся и направился в больницу. Отъехал он недалеко, машина встала - вероятно, сломалась из-за ДТП. Он пересадил девочку в другой попутный автомобиль, а сам скрылся с места ДТП.

Девочку экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Как сообщил эксперт-криминалист, девочка училась в первом классе местной школы и возвращалась с занятий.

Улица плохо освещена, фонари не работают.

На данный момент активно работает отдел розыска. Сотрудники полиции разыскивают виновника смертельного ДТП.