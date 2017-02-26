В Шымкенте новорожденного ребенка бросили на улице
26 февраля 2017, 06:16
Малышку нашли медики частного медицинского центра.
Происшествие произошло 25 февраля утром в Шымкенте на улице Гагарина. Приблизительно в половине восьмого утра охранник и врачи медцентра «Дау-мед» нашли возле здания, прямо между банкоматом и мусорным баком новорожденного ребенка, передает TVK.
Малыш был в крови и даже с детским местом, то есть какая-то женщина родила кроху прямо на улице и потом сбежала. Медики немедленно вызвали скорую и полицию, а тем временем пытались привести в чувство ребенка. На углу возле медцентра остались лужи крови.
Выяснилось, что новорожденного госпитализировали в реанимацию областного перинатального центра №2. Снять кроху, конечно, не позволили, но кювез с ребенком показали через дверь реанимации. В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили, что в роддом привезли малыша, найденного на улице. Это оказалась девочка, весом 2 кг.700 гр. Сейчас по информации медиков, она в тяжелом состоянии.
Известно, что по этому факту Абайским РОВД зарегистрировано уголовное дело по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». Полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения медцентра, но нашли ли маму девочки пока неизвестно.
Фото: tvk-uko.kz.
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