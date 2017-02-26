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В ВКО нашли пропавший вертолет

26 февраля 2017, 16:46

По предварительным данным, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется.


В Восточном Казахстане пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Место падения обнаружил вертолет частной компании МИ-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации «Казаэронавигации», пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз.

По предварительным данным, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется.

Спасатели ВРАОСО и ДЧС ВКО наземным ходом добираются до места крушения. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и погодных условий.

Напомним, что вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании.

На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.

В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.


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