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При падении экрана на Арбате в Алматы обошлось без жертв

5 марта 2017, 15:21

Экран будет вывезен в течение суток.


В инциденте с упавшим экраном на Арбате в Алматы обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Касательно "упавшего" билборда в Алмалинском районе: Представители районного акимата, совместно с сотрудниками ЧС выехали на место. В ходе выяснения обстоятельств было установлено,что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО "Алматы жарнама", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

Экран будет вывезен в течение суток.

Напомним, сегодня в районе Арбата упала рекламная конструкция.

Фото: социальные сети

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