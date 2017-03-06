На границе пресечена попытка ввезти в Казахстан оружие из России
6 марта 2017, 11:12
В багажнике легковушки казахстанца нашли 3 автомата «АК-74» и коробку с 49 патронами светозвукового действия.
Казахстанские пограничники пресекли попытку провоза оружия и патронов из России в Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Наряд пункта пропуска «Убе авто» контрольно-пропускного пункта «Семей» задержал 29-летнего гражданина Казахстана за провоз оружия и патронов без сопроводительных документов.
Задержанный ехал из России в Казахстан на автомобиле «Тойота». При досмотре транспорта, в багажном отсеке обнаружены 3 охолощенных автомата «АК-74» и коробка с 49 патронами светозвукового действия.
По факту задержания проинформированы представители РОВД Шемонаихинского района.
фото: wallpapershome.ru
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