Задержанные в Экибастузе россияне потребовали переводчиков аварского и лезгинского языков

Арестованные в Экибастузе по подозрению в вымогательстве граждане Российской Федерации, уроженцы Ингушетии и Дагестана изъявили желание знакомиться с материалами дела и показаниями свидетелей на родном языке, передает pavlodarnews.kz.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов после коллегии, сообщил прокурор Павлодарской области Серик Караманов.

«Расследование на днях будет завершено, а дело направят в суд. Все шестеро подозреваемых находятся под стражей, и никто не собирается изменять им меру пресечения. Но имеются некоторые сложности. В деле фигурируют выходцы с Кавказа. Боюсь ошибиться, но среди них есть лезгины и представители аварской национальности. Пользуясь своим конституционным правом, они требуют перевода всех документов на эти языки, а у нас проблема найти таких специалистов-языковедов, которые могли бы перевести документы», — сказал прокурор.

Как ранее сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области, 14 октября 2016 года в Экибастузе, в результате спецоперации сотрудниками полиции взяты под стражу подозреваемые в вымогательстве. Экибастузский горсуд санкционировал арест шестерым гражданам России. По версии следствия, кавказцы требовали от местного бизнесмена 100 миллионов тенге.

Как отмечает издание, это не первый случай в Павлодарской области, когда следствию приходится искать переводчика. Точно такие же требования три года назад предъявил юрист Руслан Дзангиев, пытавшийся лишить квартиры ветерана ВОВ Федора Кулагина.

В феврале 2014 года беспомощного полуслепого старика мошенники обманом вывезли в Новосибирск и бросили умирать на перроне в мороз без теплой одежды, денег и документов, а квартира ветерана по решению суда отошла в счет несуществующего долга бизнесмену Олегу Лавриненко.

Расследование затянулось на два с половиной года, большую часть из этого времени занял перевод девяти томов дела на родной язык подозреваемого — ингушский.

За это время предприниматель Олег Лавриненко, так и не попавший в число подозреваемых, вместе с семьей эмигрировал в Канаду, а ветеран войны Федор Никитович скончался, не дождавшись суда над мошенниками.

5 декабря павлодарский суд №2 по уголовным делам вынес приговор Руслану Дзангиеву и соцработнику Наталье Омаровой, которая под предлогом операции на глаза убедила дедушку подписать нужные мошенникам документы. Дзангиева приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы, Омарову — к пяти с половиной годам.