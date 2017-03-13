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В Атырау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

13 марта 2017, 12:46

Обстоятельства, при которых произошло ДТП выясняются.


Фото аварии с участием полицейских было опубликовано в автомобильном сообществе zello-atyrau, сообщает "Мой ГОРОД".

ДТП произошло в вечернее время 12 марта в районе автомобильного моста, соединяющего микрорайоны "Жумыскер" и "Балыкши". Столкнулись автомашины "Вольксваген Поло", в которой ехали дорожные полицейские, и "Лада Приора". От сильного удара "Лада Приора" перевернулась.

"Обстоятельства, при которых произошло ДТП, и наличие пострадавших, выясняются, - сообщили в пресс-службе ДВД.





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