Девушка, «купившая» водительские права, просит прощения у полицейских

Жительница Алматинской области, получившая в подарок права, и во всеуслышание заявившая об этом в интернете, теперь просит прощения у полицейских

21-летняя девушка говорит, что просто перепутала оплату пошлины за бланк водительского удостоверения с покупкой самого удостоверения. Айгерим Фазылова похвалилась подаренным документом в соцсетях. За необычный презент она поблагодарила своего отца.

Это мог быть подарок на Восьмое марта. Ну, или просто награда за хорошее поведение. Так или иначе, купленное водительское удостоверение настолько обрадовало 21-летнюю Айгерим Фазылову, что она поспешила... Продать с потрохами отца.





- Купили мне права. Ура! Папочка, спасибо тебе.





На следующие сутки публикация исчезла. Как и сама Айгерим Фазылова. Некогда социально активной девушки теперь нет ни в одной социальной сети. Не удалось поговорить и с её папой. Он работает в одной из больниц Алматы. Вот только на месте в рабочее время Жамбыла Фазылова почему-то не оказалось.





Как выяснилось, папа с дочерью провели этот день в ДВД Алматинской области, где и выдали известные теперь уже на всю страну права. У полицейских Фазыловы просили прощения. Оказывается, 21-летняя девушка просто не так поняла процедуру выдачи водительского удостоверения. А её не так поняла общественность.





Алпысбай Рахимов, начальник МПС ДВД Алматинской области:





- То, что они говорили, купили, это была оплата государственной пошлины за водительское удостоверение. За бланк водительского удостоверения платится 2838 тенге. Вот это она посчитала как куплю-продажу. Оплату в кассе производил именно отец. Поэтому она посчитала... Или по глупости похвасталась и сказала, что ей купили это водительское удостоверение.





В доказательство в ДВД даже поделились видеозаписью - смонтированной и качественной. Видимо, там принято фиксировать на камеру всех курсантов. В полиции рассказали, что Айгерим Фазылова сдала экзамен со второго раза . В ноябре у неё не получилось набрать пороговый балл, а вот через четыре месяца всё прошло как нельзя лучше.





В МВД сейчас проводят служебную проверку , чтобы выяснить, каким образом были получены права. Но вне зависимости от её результатов сдавать экзамен заново Айгерим Фазылова не будет.





Если выяснится, что права получены законным путём, 21-летнюю автолюбительницу просто оставят в покое. Ну а если же подтвердится, что водительское удостоверение ей подарили, документ аннулируют.