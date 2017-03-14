Девушка, «купившая» водительские права, просит прощения у полицейских
14 марта 2017, 09:24
В ДВД Алматинской области предоставили видео-доказательство сдачи экзамена по вождению Айгерим Фазыловой.
Жительница Алматинской области, получившая в подарок права, и во всеуслышание заявившая об этом в интернете, теперь просит прощения у полицейских, передает телеканал КТК.
21-летняя девушка говорит, что просто перепутала оплату пошлины за бланк водительского удостоверения с покупкой самого удостоверения. Айгерим Фазылова похвалилась подаренным документом в соцсетях. За необычный презент она поблагодарила своего отца.
Это мог быть подарок на Восьмое марта. Ну, или просто награда за хорошее поведение. Так или иначе, купленное водительское удостоверение настолько обрадовало 21-летнюю Айгерим Фазылову, что она поспешила... Продать с потрохами отца.
- Купили мне права. Ура! Папочка, спасибо тебе.
На следующие сутки публикация исчезла. Как и сама Айгерим Фазылова. Некогда социально активной девушки теперь нет ни в одной социальной сети. Не удалось поговорить и с её папой. Он работает в одной из больниц Алматы. Вот только на месте в рабочее время Жамбыла Фазылова почему-то не оказалось.
Как выяснилось, папа с дочерью провели этот день в ДВД Алматинской области, где и выдали известные теперь уже на всю страну права. У полицейских Фазыловы просили прощения. Оказывается, 21-летняя девушка просто не так поняла процедуру выдачи водительского удостоверения. А её не так поняла общественность.
Алпысбай Рахимов, начальник МПС ДВД Алматинской области:
- То, что они говорили, купили, это была оплата государственной пошлины за водительское удостоверение. За бланк водительского удостоверения платится 2838 тенге. Вот это она посчитала как куплю-продажу. Оплату в кассе производил именно отец. Поэтому она посчитала... Или по глупости похвасталась и сказала, что ей купили это водительское удостоверение.
В полиции рассказали, что Айгерим Фазылова сдала экзамен со второго раза. В ноябре у неё не получилось набрать пороговый балл, а вот через четыре месяца всё прошло как нельзя лучше. В доказательство в ДВД даже поделились видеозаписью - смонтированной и качественной. Видимо, там принято фиксировать на камеру всех курсантов.
В МВД сейчас проводят служебную проверку, чтобы выяснить, каким образом были получены права. Но вне зависимости от её результатов сдавать экзамен заново Айгерим Фазылова не будет.
Если выяснится, что права получены законным путём, 21-летнюю автолюбительницу просто оставят в покое. Ну а если же подтвердится, что водительское удостоверение ей подарили, документ аннулируют.
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