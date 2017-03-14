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"Скорая помощь" с роженицей попала в ДТП в Алматы

14 марта 2017, 11:32

Обошлось без жертв и пострадавших.


В Алматы произошло ДТП с участием машины скорой помощи и Daewoo Matiz, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло по ул.Бокейханова, на мосту развязки с пр.Райымбека. "Скорая" везла в больницу беременную женщину. Она двигалась с включенными свето-звуковыми сигналами вверх по ул.Бокейханова. В этом направлении была пробка, и водитель, чтобы объехать, вывернул на полосу встречного движения. В это время на мост развязки с ул.Бокейханова на пр.Райымбека выехал Daewoo Matiz. Он увидел двигавшуюся навстречу по его полосе полосе "скорую", попытался остановиться, но на заснеженной мокрой дороге это не удалось сделать быстро. Свернуть в сторону у водителя не было возможности, так как справа ехали машины. Водитель "скорой" тоже не успел остановиться. Произошло столкновение.

В результата аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. Роженицу забрала другая "скорая".

Как положено, за местом ДТП выставили предупреждающий знак. И спустя некоторое время его снесла ГАЗель, водитель которой поздно заметил знак. Участникам аварии пришлось соорудить аварийный знак из подручных средств.


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