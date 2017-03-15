В Подмосковье женщина убила сына и полтора года врала, что он ушел гулять

В Подмосковье в сентябре 2015 года 31-летняя женщина убила за непослушание своего пятилетнего сына и все это время врала родственникам и знакомым, что он ушел гулять , передает , передает "Комсомольская правда"





По словам Андрея Иванова, и. о. руководителя Следственного отдела по Дмитровскому району ГСУ СКР по Московской области, установлено, что после жестокого избиения, тело мальчика она закопала в нескольких метрах от своего дома в садовом товариществе. Все это время спокойно жила, растила маленькую дочку. Девочке тогда не было и двух лет.





Убийство ребёнка полтора года женщине удавалось прятать за банальным враньём. С отцом ребенка она не контактировала, а сожителю, от которого родила дочку, сказала будто сын гостит у родственников. С братом и собственной матерью она не общалась, в садик дети не ходили, когда мальчик пропал - никто не заметил.









В конце 2015 года к ней все-таки приехали брат с женой. Спросили, где мальчик. Отмахнулась, что где-то гуляет, в каком-то кружке или секции. И лишь две недели назад родственники заявили: не привезёшь до 10 марта к нам своего сына - пойдём в полицию.





Теперь за убийство ребенка женщине грозит до 20 лет тюрьмы. Ее дочь пока в больнице, судьбу девочки будут решать органы опеки.



