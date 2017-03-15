В Подмосковье женщина убила сына и полтора года врала, что он ушел гулять
15 марта 2017, 14:51
Заявление в полицию написала жена её брата.
В Подмосковье в сентябре 2015 года 31-летняя женщина убила за непослушание своего пятилетнего сына и все это время врала родственникам и знакомым, что он ушел гулять, передает "Комсомольская правда".
По словам Андрея Иванова, и. о. руководителя Следственного отдела по Дмитровскому району ГСУ СКР по Московской области, установлено, что после жестокого избиения, тело мальчика она закопала в нескольких метрах от своего дома в садовом товариществе. Все это время спокойно жила, растила маленькую дочку. Девочке тогда не было и двух лет.
Убийство ребёнка полтора года женщине удавалось прятать за банальным враньём. С отцом ребенка она не контактировала, а сожителю, от которого родила дочку, сказала будто сын гостит у родственников. С братом и собственной матерью она не общалась, в садик дети не ходили, когда мальчик пропал - никто не заметил.
В конце 2015 года к ней все-таки приехали брат с женой. Спросили, где мальчик. Отмахнулась, что где-то гуляет, в каком-то кружке или секции. И лишь две недели назад родственники заявили: не привезёшь до 10 марта к нам своего сына - пойдём в полицию.
Теперь за убийство ребенка женщине грозит до 20 лет тюрьмы. Ее дочь пока в больнице, судьбу девочки будут решать органы опеки.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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