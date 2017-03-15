Озеро Майбалык может затопить Астану во время весеннего снеготаяния

Во время весенне-паводкового периода могут возникнуть проблемы с озером Майбалык, находящимся в районе аэропорта. Акиматом Астаны принимаются меры по восстановлению дренажной системы, соединяющее озеро Майбалык с каналом Нура-Ишим. Нами поставлена задача - не допустить угрозы переполнения озера в этом году, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин в ходе пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





«У нас увеличилось количество населенных пунктов, которые подвержены подтоплению. На сегодня, в целом по республике это 918 населенных пунктов, в которых проживают порядка 344 тысяч человек. Все населенные пункты, а также участки дорог взяты на учет, для того, чтобы мы знали, где какая обстановка у нас может сложиться и к ним будет уделяться пристальное внимание в весенний период», - заявил он.

Также спикер отметил, что в этом году ведомство постарается обеспечить полную защиту столице страны, в которой построено гидротехническое сооружение по перехвату талой воды.





«Для Астаны было построено, в соответствии с поручение Главы государства 5 лет назад гидротехническое сооружение «Астанинский контррегулятор», который осуществляет роль перехвата воды, которая поступает в столицу. Сооружение позволяет перехватывать воду, которая приходит в Астану по реке Ишим для того, чтобы обезопасить левобережную часть, в основном административно-жилые дома, которые находятся на левом берегу», - пояснил он.





По его словам, сооружение позволит на 100% защитить город от реки Ишим, но возникают проблемы по озеру Майбалык.





«Проблемные вопросы для Астаны может создать озеро Майбалык, которое находится в районе аэропорта.





Данная территория была присоединена к территории Астаны в соответствии с указом Главы государства и сейчас акиматом Астаны принимаются меры по восстановлению дренажной системы, соединяющее озеро Майбалык с каналом Нура-Ишим для того, чтобы завышенные расходы воды в данном водоеме могли сбрасываться и работать в транзитном режиме. Нами поставлена задача, чтобы в этом году ни одна капля воды дополнительно в Майбалык не поступила, в связи с тем, что за прошедшие годы Майбалык получил достаточно большие запасы воды, соответственно может быть под угрозой переполнения», - разъяснил Ю. Ильин.





Стоит отметить, что перед наступлением паводкового периода Комитетом по ЧС особое внимание уделяется вопросам безопасности граждан. В регионах сейчас активно проводятся рейды по населенным пунктам, сходы с населением, где раздаются памятки с правилами действий при паводках. По словам Ильина, при угрозе паводков будут применяться все доступные способы для организации оповещения и информирования жителей населенных пунктов.





«Подготовлена группировка сил и средств МВД для привлечения в случае осложнения паводковой обстановки весеннего периода на территории страны. Для организации межведомственного взаимодействия и оперативного управления силами и средствами в случае неблагоприятного развития паводковой ситуации территориальными подразделениями КЧС будет использована система кризисных центров», - заверил он.





Местными исполнительными органами совместно с МВД уже реализуется комплекс превентивных противопаводковых мероприятий с учетом прогнозных данных Казгидромета о водности рек, наличии снегозапасов и прогнозе погоды, в целях безаварийного прохождения паводкового периода. Разработаны планы реагирования на паводковую ситуацию и откорректированы планы взаимодействия.





Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», если ранняя весна с возвратом холодов снизит объем весеннего половодья, то поздняя весна с резким потеплением может привести к подтоплениям в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. В центральном и северных регионах начало половодья ожидается в конце марта – начале апреля.





Напомним, что за прошедший период 2017 года отремонтировано 8,9 км защитных дамб, возведено 3,8 км временных дамб, выполнено берегоукрепление 15,6 км и дноуглубление 24 км русел, очищено 3079 водопропускных труб под автомобильными дорогами и мостами и 1908 под железнодорожными путями. Акиматами из населенных пунктов вывезено 12,6 млн м3 снега.



