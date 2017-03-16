Странным образом закончилась история угона джипа алматинца с щенком внутри
16 марта 2017, 13:46
Внедорожник нашли нетронутым.
Благополучно и при этом весьма странно закончилась история угона автомобиля жителя Алматы, передает Zakon.kz.
Как стало известно, машину нашли сегодня на парковке комплекса «ARMADA». Как рассказал владелец Toyota Surf, машину удалось обнаружить общими усилиями, помогло распространение информации в соцсетях.
- Добрые люди заметили, позвонили. Он (угонщик) ее просто бросил, - сказал автовладелец.
При этом, по его словам, из машины ничего не пропало. Даже щенок алабая был на месте. Этот факт вызывает всеобщее недоумение.
- Мне очень интересно, чего он хотел этим добиться, - отметил мужчина. Он также сообщил, что теперь установит на свой автомобиль GPS-трекер, чтобы в дальнейшем избежать таких неприятных ситуаций.
Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что 15 марта с парковки ТРК Carrefour Grand Park Almaty был угнан автомобиль, в котором остался щенок алабая. Несмотря на благополучный исход этой истории, просим алматинцев быть внимательными и запомнить человека, изображенного на фотографии - он весьма успешно справляется со взламыванием машин.
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