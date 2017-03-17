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В Шымкенте за несколько дней на учет поставили около 40 проституток

17 марта 2017, 13:16

Также задержана сводница.


В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп трафик» сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в сводничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Так, в одной из городских саун Шымкента полицейские задержали за сводничество администратора заведения, 30-летнюю жительницу Шымкента, которая свела клиента сауны с девушками легкого поведения. За эти услуги женщина получила денежное вознаграждение в сумме 2 тысяч тенге.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование.

Всего же в ходе рейдовых мероприятий сотрудники УБОП ДВД ЮКО выявили и поставили на учет органов внутренних дел около 40 женщин, занимающихся проституцией.



С начала текущего года стражами порядка зарегистрировано 11 преступлений, в том числе 10 фактов по ст.309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятии проституцией и сводничества».



"Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО напоминают, что если Вы стали свидетелем или жертвой преступления, связанного с торговлей людьми или же владеет какой-либо информацией, то Вы можете обратиться в полицию по телефонам доверия ДВД Южно-Казахстанской области: 98-00-56", - сообщили в полиции.



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