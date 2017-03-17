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Спецоперация проводится в одном из районов Алматы

17 марта 2017, 14:07

Официального сообщения о происходящем пока нет.


В Жетысуском районе Алматы собрались экстренные службы. По предварительным данным, проводится спецоперация, передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия.

В центре внимания частный дом №27, расположенный по ул.Туркменская. Она оцеплена сотрудниками полиции.

Кто-то из местных жителей рассказал, что мужчина, злоупотребляющий алкоголем, закрылся в доме и угрожает. Насколько эта информация достоверна, сейчас неизвестно.

Присутствующие на месте представители спецслужб никак не комментируют происходящее.

Корреспондент портала стал очевидцем того, что к дому прошел мужчина в штатском с белым флагом и громкоговорителем в руках.

По состоянию на 14.15 час. ситуация разрешена и спецслужбы покидают место происшествия.





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