Спецоперация проводится в одном из районов Алматы
17 марта 2017, 14:07
Официального сообщения о происходящем пока нет.
В Жетысуском районе Алматы собрались экстренные службы. По предварительным данным, проводится спецоперация, передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия.
В центре внимания частный дом №27, расположенный по ул.Туркменская. Она оцеплена сотрудниками полиции.
Кто-то из местных жителей рассказал, что мужчина, злоупотребляющий алкоголем, закрылся в доме и угрожает. Насколько эта информация достоверна, сейчас неизвестно.
Присутствующие на месте представители спецслужб никак не комментируют происходящее.
Корреспондент портала стал очевидцем того, что к дому прошел мужчина в штатском с белым флагом и громкоговорителем в руках.
По состоянию на 14.15 час. ситуация разрешена и спецслужбы покидают место происшествия.
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