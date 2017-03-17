Спецоперация проводится в одном из районов Алматы

Официального сообщения о происходящем пока нет.

В Жетысуском районе Алматы собрались экстренные службы. По предварительным данным, проводится спецоперация,





В центре внимания частный дом №27, расположенный по ул.Туркменская. Она оцеплена сотрудниками полиции.





Кто-то из местных жителей рассказал, что мужчина, злоупотребляющий алкоголем, закрылся в доме и угрожает. Насколько эта информация достоверна, сейчас неизвестно.





Присутствующие на месте представители спецслужб никак не комментируют происходящее.





Корреспондент портала стал очевидцем того, что к дому прошел мужчина в штатском с белым флагом и громкоговорителем в руках.





По состоянию на 14.15 час. ситуация разрешена и спецслужбы покидают место происшествия.



