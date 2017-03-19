В Усть-Каменогорске следователь издевался над подозреваемой

В суде № 2 Усть-Каменогорска рассмотрели дело по обвинению следователя службы экономических расследований департамента госдоходов по ВКО. Он угрозами и запугиваниями довел подозреваемую до психической травмы, пытаясь вытянуть из нее признание вины, передает YK-news.kz.

26-летний следователь принял в производство уголовное дело по экономическому правонарушению. В роли подозреваемой оказалась руководительница товарищества с ограниченной ответственностью. У следователя не было доказательств вины женщины, поэтому он решил вынудить ее сознаться, оказывая психологическое давление.

Финполовец составил фиктивный протокол задержания, не имея на то законных оснований, угрожал женщине, что упрячет ее в тюрьму, несмотря на то, что она имеет двоих детей, одному из которых 11 месяцев. Однажды он заставил женщину раздеться при нем до нижнего белья для проведения личного обыска. В результате этих действий горожанка получила психическую травму, была вынуждена наблюдаться у психиатра и посещать психолога.

Потерпевшая написала заявление в прокуратуру. На следователя было заведено уголовное дело по статье «Пытки».

Суд № 2 Усть-Каменогорска назначил обвиняемому два года и три месяца условного срока лишения свободы (изначально наказание составляло три года, но было сокращено по амнистии) с лишением права работать в госорганах в течение трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.