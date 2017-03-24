В Астане на одном перекрестке произошло сразу два жутких ДТП
24 марта 2017, 11:18
Проводится досудебное расследование.
В Астане на пересечении улиц Богенбай батыра и Бейбитшилик произошло сразу два жутких ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.
Так, 23 марта примерно в 23:05 часов 21-летний водитель на автомобиле Suzuki, следуя по улице Богенбай батыра на пересечении с улицей Бейбитшилик, осуществляя маневр поворота налево, допустил столкновение с автомашиной марки Toyota.
В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы водители автомашин Suzuki и Toyota, а также двое пассажиров этих автомобилей.
На этом же перекрестке сегодня ночью произошло еще одно ДТП.
По данным ДВД, 24 марта около 01 часов 30 минут произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины марки Mercedes-Benz (следовал по ул.Бейбитшилик со стороны ул.Дукенулы в сторону ул.Джангельдина) и автомашины Skoda, водитель которой следовал по ул.Богенбай батыра со стороны ул.Ауэзова в сторону ул.Желтоксан.
В результате этого ДТП телесные повреждения получил водитель Mercedes-Benz, он был госпитализирован. Незначительно пострадал один из пассажиров Skoda. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Факты данных ДТП были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»). Назначены соответствующие экспертизы.
Фото и видео: соцсети
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