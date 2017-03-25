Запрещенный нефтепродукт пытались ввезти в Казахстан

Факт вывоза около 3 тонн ксилола на общую сумму 146 000 рублей из Башкирии в Казахстан в 2015 году был выявлен Башкортостанской таможней в ходе камеральной проверки, сообщает сообщает gorobzor.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.





В отношении уфимской организации, допустившей незаконную поставку, возбуждено административное дело. Штрафные санкции статьи предусматривают штраф от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров, или без такового.





Как пояснил начальник отдела Башкортостанской таможни Руслан Метелёв, порядок вывоза нефти и нефтепродуктов из России в Казахстан регулируется специальным протоколом. Ряд нефтепродуктов запрещен к вывозу в целях обеспечения охраны окружающей среды. В такой «запретный» перечень входит и ксилол.



