Находчивая риэлтор из Караганды выдала знакомую замуж за покойника

Женщина-юрист в течение нескольких лет промышляла на рынке недвижимости, незаконно прибрав к рукам десять квартир, передает nasha-yarmarka.kz.

50-летнюю Ботагоз Есимову из Караганды можно смело назвать одним из самых «эффективных» черных риэлторов. Хорошо ориентируясь в законах, она проявила недюжинную проворность и сообразительность, обведя вокруг пальца не только наивных граждан, но даже государственные и правоохранительные структуры: акимат, ЦОН, полицию.

Но поразительную находчивость Есимова продемонстрировала, выдав свою знакомую замуж за… покойника.

В двухкомнатной квартире в доме по улице Гоголя когда-то жили пенсионеры, муж и жена. Женщина скончалась еще в 1994 году, мужчина, Олег Шаров, в 2005-м. После их смерти никто из родственников за правом наследства не обратился. В течение десяти лет представители власти не ведали о существовании этой бесхозной квартиры. Она пустовала бы до сих пор, если бы не Есимова. Мошенница знала, как прибрать к рукам эту недвижимость. Так как хозяин жилья родился чуть ли не в начале прошлого века, то ему необходимо было найти «невесту», близкую по возрасту. Свой выбор мошенница остановила на соседке — одинокой пенсионерке.

«С Ботагоз у меня сложились хорошие отношения, — признается Т.Жукова. — Она консультировала меня по юридическим вопросам, помогла сыну по вопросу установления его отцовства и опекунства над внуком. Мне в голову не приходило, что такая серьезная женщина может заниматься нехорошими делами. Очень доверяла ей, чувствовала себя обязанной. И когда Ботагоз предложила, чтобы я оформила на себя квартиру по улице Гоголя, то согласилась».

«Б.Есимова с помощью неустановленного лица, при неустановленных следствием обстоятельствах в архиве ЗАГСа аппарата акима Октябрьского района Караганды в книгу № 106 внесла подложную запись о заключении брака 30.12. 1995 года между О.Шаровым и Т.Жуковой. После чего мошенница вместе с пенсионеркой под предлогом утери свидетельства о браке обратилась в ЦОН Октябрьского района, где получила дубликат документа. На его основании него Б.Есимова у частного нотариуса оформила свидетельство о праве на наследство на вышеуказанную квартиру якобы на супругу покойного, Т.Жукову. После регистрации права собственности Жукова и Есимова оформили формальный договор купли-продажи. Таким образом, злоумышленница обратила квартиру в свою собственность», - говорится в материалах уголовного дела.

Есимова имела определенные связи в государственных структурах, а также сеть информаторов, с помощью которых находила бесхозные квартиры, которые должны были находиться в государственной собственности. Но, как оказалось, для чиновников сложно определить, какое жилье является брошенным, а какое нет.

«Если нашим сотрудникам становится известно, что есть квартиры, собственники которых скончались, а за оформлением наследства никто не обращался, то мы инициируем иски в суд, который выносит решение о признании данного имущества выморочным и о его передаче в коммунальную собственность. Но какого-то учета такого бесхозного жилья не велось, чем пользовались некоторые лица, незаконно оформляя его на себя на основании фиктивных документов. Об этом чаще всего нам становится известно, когда нас привлекают в гражданский процесс в качестве третьего лица по оспариванию незаконных сделок и по искам о выселении», - объясняет проблему представитель отдела жилищных отношений акимата Караганды.

Зато для Ботагоз Есимова не составляло проблем «вычислить» нужный объект. А дальше юрист действовала по отработанной схеме.

«Б.Есимова, узнав о том, что квартира, расположенная в доме по улице Ержанова, продолжительное время фактически пустует, решила извлечь выгоду от незаконного ее изъятия из фактического владения государства. Она нашла потенциального покупателя в лице К.Абилова. Последний, не подозревая о преступных намерениях так называемого юриста и риэлтора, после показа жилья передал мошеннице 15 тысяч долларов США, а также копию своего удостоверения личности. Б. Есимова, зная, что Абилов к квартире никакого отношения не имеет, используя полученные от него документы, обратилась в комиссию по проведению легализации недвижимого имущества при акимате г.Караганды. Она от его имени заполнила бланки заявления, предоставив ложные сведения о том, что Абилов проживает в данной квартире, приложив копию подложной поквартирной карты. Члены комиссии, будучи введенными в заблуждение, вынесли решение о легализации жилья по улице Ержанова на имя Абилова, которое было зарегистрировано в органах юстиции. В результате мошеннических действий Б.Есимовой государство было лишено права собственности на данную жилплощадь. Таким образом, она нанесла материальный ущерб в размере 4 млн 607 тысяч тенге», - говорится в материалах уголовного дела.

Дальше в поле зрения мошенницы попал Василий Головин, проживавший в 14 микрорайоне. Мужчину подвело то, что он злоупотреблял спиртными напитками. Есимова купила бутылку водки и пришла к нему в «гости». Во время беседы получила нужную информацию: у Головина отсутствовали родственники, которые могли искать его и претендовать на квартиру мужчины, и попросила своего знакомого, некоего Габита Сажанова, вывезти Василия из Караганды.

«За это Есимова пообещала заплатить мне, — утверждает Сажанов. — А у меня как раз есть знакомый, который держит фермерское хозяйство в Шетском районе. Вспомнил, как тот однажды сказал, что ему требуется работник. Поговорил с Головиным, и тот согласился трудиться скотником. И когда поехал с ним в Аксу-Аюлы, тот вдруг в дороге изменил свое решение — категорически отказался ехать в Шетский район. По его просьбе высадил мужика при выезде из Караганды возле церкви. Вечером того же дня в квартире Головина Ботагоз передала мне две тысячи долларов США. Также она попросила установить в этом жилье железную дверь и решетки на окна».

После этого Василия Головина никто не видел. Но Есимова допустила прокол в том плане, что у хозяина жилплощади все же оказался родственник — племянник Борис.

«В той квартире проживали мой отец, дядя Василий, дедушка и бабушка, — рассказывает молодой человек. — Когда папа умер, мы с мамой стали проживать в поселке Актас, я тогда находился в несовершеннолетнем возрасте. После смерти дедушки и бабушки дядя проживал в квартире один. Однажды маме от соседей стало известно, что Василия кто-то вывез в неизвестном направлении из квартиры и собирается в ней устанавливать железную дверь. Мама сразу обратилась в полицию о пропаже дяди. Выяснилось, что его квартиру кто-то приватизировал, а потом продал. Мама стала заниматься восстановлением документов, вопросами принятия наследства. В настоящее время суд признал дядю умершим», - рассказал Борис.

А вот другая история.

«С Вадимом Михайловым состояла в браке с 1991 года, — рассказывает Диана Михайлова. — У нас двое детей. Примерно в 2000 году совместно приобрели квартиру в 18 микрорайоне. При этом договор купли-продажи оформили на имя моего супруга. Он же занимался регистрацией недвижимого имущества. Спустя два года, в связи с особенностью работы, стала проживать в Топаре в общежитии. А муж продолжал проживать в Караганде в указанной квартире. Мы периодически навещали друг друга, дети на летние каникулы приезжали к отцу. Хоть и проживали с Вадимом отдельно, но брак не расторгали, поддерживали отношения. Когда супруг умер, я на протяжении трех лет посещала его квартиру, оплачивала коммунальные услуги. Потом узнала, что Вадим, когда еще был жив, якобы продал свою жилплощадь этой самой Есимовой. А как он это мог сделать без моего согласия? Пришлось длительное время доказывать в различных судебных инстанциях, что я и мои дети имеем право унаследовать квартиру супруга», - рассказала супруга покойного.

На процессе в Казыбекбийском районном суде Караганды Есимова, которой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, не признала себя виновной. Приговор же Фемиды — восемь лет лишения свободы.