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В Темиртау няня похитила двухлетнего ребенка

27 марта 2017, 12:42

Подозреваемую поймали в Астане.

Сотрудниками оперативных служб ДВД Карагандинской области установлена и задержана женщина, похитившая 2-летнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

26 марта около 20.00 часов в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау и сообщила о том, что няня похитила ее ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 часть 2 УК РК «Похищение человека». В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий ранним утром оперативниками подозреваемая была задержана в Астане. Она призналась, что полюбила ребенка, когда девочка стала называть ее мамой. Молодая женщина хотела испытать материнское чувство и собиралась вернуть ребенка через некоторое время.

Полиция Карагандинской области рекомендует жителям области быть внимательными при привлечении посторонних лиц для присмотра за детьми.

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