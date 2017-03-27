В Темиртау няня похитила двухлетнего ребенка

Сотрудниками оперативных служб ДВД Карагандинской области установлена и задержана женщина, похитившая 2-летнего ребенка , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





26 марта около 20.00 часов в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау и сообщила о том, что няня похитила ее ребенка.





По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 часть 2 УК РК «Похищение человека». В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий ранним утром оперативниками подозреваемая была задержана в Астане. Она призналась, что полюбила ребенка, когда девочка стала называть ее мамой. Молодая женщина хотела испытать материнское чувство и собиралась вернуть ребенка через некоторое время.





Полиция Карагандинской области рекомендует жителям области быть внимательными при привлечении посторонних лиц для присмотра за детьми.