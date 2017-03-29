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В Сеть попало видео жестокого избиения мужчины в ночном клубе Атырау

29 марта 2017, 06:38

У одного из избивавших имелся пистолет.

Видео жестокого избиения мужчины попало в Сеть. Запись опубликована на странице "ztb_kz" в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как двое мужчин по очереди избивают мужчину. Один из них держит в руках пистолет. Пострадавший попытался оказать сопротивление, однако он не устоял на ногах, после чего его добили на полу.

Причина потасовки неизвестна.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой!


Фото: кадр из видео.

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