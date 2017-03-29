У одного из избивавших имелся пистолет.

Видео жестокого избиения мужчины попало в Сеть. Запись опубликована на странице "ztb_kz" в Instagram,





На кадрах видно, как двое мужчин по очереди избивают мужчину. Один из них держит в руках пистолет. Пострадавший попытался оказать сопротивление, однако он не устоял на ногах, после чего его добили на полу.





Причина потасовки неизвестна.





Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой!





(+18) В сеть попало видео жестокого избиения мужчины в ночном клубе Атырау. (ВНИМАНИЕ ДАННЫЙ ВИДЕОКОНТЕНТ ЗАПРЕЩЕНО ЛЮДЯМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ) Публикация от ZTB.KZ (@ztb_kz) Мар 28 2017 в 10:31 PDT



