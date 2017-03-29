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Жестокое избиение в Атырау: Объявлены в розыск двое мужчин

29 марта 2017, 16:49

Ведется досудебное расследование.

В Атырау объявлены в розыск двое мужчин, зверски избивших гражданина Пакистана, сообщает МИА «Казинформ».

О произошедшем стало известно после того, как в социальные сети было выложено видео зверского избиения человека в атырауском ресторане Blackberry, который часто посещают иностранные граждане.

Выяснилось, что 25 марта в полицию с заявлением обратился гражданин Пакистана Мухаммад Муса Абдул Уахаб, 1965 года рождения. Двое мужчин в туалете ресторана нанесли ему телесные повреждения.

"Факт зафиксирован, ведется досудебное расследование. Лица установлены, идут розыскные мероприятия", - сообщила пресс-секретарь ДВД региона Гульназира Мухтарова.

Публикация от ZTB.KZ (@ztb_kz) Мар 28 2017 в 10:31 PDT


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