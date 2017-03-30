В Алматы Subaru перевернулся на крышу и стал причиной еще одной аварии

Минувшей ночью в Алматы автомобиль Subaru Forester перевернулся на крышу. А не заметивший вовремя эту аварию водитель Mercedes тоже угодил в ДТП, передает Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Forester двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. Водитель собирался перед ул. Саина уйти вправо по развязке. Перед самой развязкой справа есть небольшое пространство, на котором стоял автомобиль Toyota Prado. Водитель джипа резко выехал с парковки и взял левее, чтобы попасть на мост развязки по пр. Райымбека. И в это время он заметил приближающийся Forester, притормозил и повернул правее, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который он до этого, видимо, просто не видел.

Увидев все эти маневры внедорожника, водитель Subaru резко затормозил, и машину понесло по дороге. По улице незадолго до происшествия проехала поливомоечная машина, дорога была мокрая.

В итоге Subaru Forester залетел на бордюр и опору развязки, взлетел вверх и упал на крышу.

А водитель Toyota Prado быстро уехал с места происшествия.

Проезжавшие мимо очевидцы помогли водителю Subaru выбраться из автомобиля и поставили Forester на колеса. Прибывшие на место медики осмотрели водителя, от госпитализации он отказался.

Примерно через час-полтора на место ДТП приехали двое мужчин, которые интересовались произошедшим. Они расспрашивали о том, запомнил ли кто-нибудь номера и цвет Prado.

А позже на этом месте произошло еще одно ДТП. Водитель Mercedes, который двигался по Райымбека в восточном направлении, и собирался свернуть в сторону Саина, поздно заметил стоявший в полумраке Subaru, и в последний момент вильнул рулем вправо. Он не задел разбитый автомобиль, но и не успел вывернуть обратно влево.

В итоге Mercedes упал в арык и, проехав там боком метров 10, остановился. Никто не пострадал.



