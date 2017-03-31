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В Кокшетау груда обвалившихся кирпичей раздавила автомобиль

31 марта 2017, 09:04

Хозяин подавать заявление в полицию не стал - компания-застройщик обещала купить ему такую же машину.

Груда кирпичей, рухнувших с высоты, раздавила припаркованный во дворе дома автомобиль в Кокшетау. Видео инцидента было распространено в мессенджере WhatsApp. Предположительно, многоэтажная новостройка, с которой обвалились кирпичи, расположена по улице Потанина.

Щедро разбавляя речь ненормативной лексикой, автор ролика возмущается: на автомобиле, неудачно припаркованном хозяином под балконом жилого дома, "вырваны" стекла.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, хозяин автомобиля подавать заявление в полицию не стал, объяснив это тем, что компания-застройщик обещала купить ему такую же машину.

В четверг в ряде регионов Казахстана бушевал ураган, снег и метель. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Было объявлено штормовое предупреждение.


Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik

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