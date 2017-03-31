Задержан зампред комитета Министерства по делам религии и гражданского общества
Он на системной основе получал взятки за лоббирование интересов участников госзакупок.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана изобличен заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религии и гражданского общества РК Бауржан Мусин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что чиновник на системной основе получал взятки за лоббирование интересов участников государственных закупок.
"31 марта при получении от предпринимателя очередной части взятки в размере 400 тысяч тенге Мусин Б. задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД г. Астаны. Общая сумма взятки составила 1,4 млн. тенге", - говорится в сообщении.
Ведется следствие.
Фото: facebook/Бауржан Мусин
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