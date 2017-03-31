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Задержан зампред комитета Министерства по делам религии и гражданского общества

31 марта 2017, 11:53

Он на системной основе получал взятки за лоббирование интересов участников госзакупок.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана изобличен заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религии и гражданского общества РК Бауржан Мусин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что чиновник на системной основе получал взятки за лоббирование интересов участников государственных закупок.

"31 марта при получении от предпринимателя очередной части взятки в размере 400 тысяч тенге Мусин Б. задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД г. Астаны. Общая сумма взятки составила 1,4 млн. тенге", - говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Фото: facebook/Бауржан Мусин


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